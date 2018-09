Crisi casinò, fissato incontro proprietà-sindacati

E' previsto martedì alle 15, ad Aosta, l'incontro tra la Regione Valle d'Aosta, in qualità di socio di maggioranza del Casinò de la Vallée di Saint-Vincent, e le organizzazioni sindacali per fare il punto sulla situazione a pochi giorni dall'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio 2017 della casa da gioco. Bilancio che si è chiuso con una perdita di 21,5 milioni di euro. L'incontro è stato chiesto dai sindacati per chiedere alla proprietà quali sono le sue intenzioni per tentare il salvataggio dell'azienda, che sta affrontando una pesante crisi finanziaria.