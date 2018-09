Ubriachi al volante, 4 patenti ritirate

La polizia stradale di Aosta ha ritirato quattro patenti, per la successiva sospensione, ad altrettanti automobilisti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcolica. I controlli straordinari, svolti la notte scorsa, hanno riguardato sia la rete autostradale sia la viabilità ordinaria, con verifiche su 20 veicoli e oltre 35 persone.

Per due valdostani, un trentenne e un trentatreenne, è scattata anche la denuncia dato che sono stati sorpresi con un tasso di alcol nel sangue doppio rispetto a quello massimo consentito (0,5 g/l). Sono stati fermati dagli agenti vicino ad Aosta, lungo la strada statale 26. Per altri due automobilisti, al volante con un tasso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l, è stata disposta solo la sanzione amministrativa pecuniaria, che è superiore ai 500 euro.