Cade su Gran Paradiso, ferita 20enne

Una alpinista croata di 20 anni è rimasta ferita a seguito di un incidente avvenuto alle 11.15 poco sotto la cima del Gran Paradiso (4.061 metri). La giovane è caduta per circa 20 metri e ha riportato diversi traumi. Sul posto è intervenuto in elicottero il Soccorso alpino valdostano con il medico del 118.

La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Aosta, dove le sue condizioni sono in fase di diagnostica.