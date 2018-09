Cade in moto a Montjovet, grave 22enne

Un ventiduenne di Saint-Vincent, S.C., è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Parini in seguito a un incidente stradale autonomo avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 7 settembre, lungo la statale 26, a Montjovet. Per cause da accertare ha perso il controllo della moto, una Kawasaki Ninja, all'altezza di una curva della 'Mongiovetta', ed è stato sbalzato a terra dal veicolo. Il giovane procedeva in salita, in direzione di Saint-Vincent. Ha riportato un politrauma con varie fratture.

Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri della Compagnia di Chatillon e Saint-Vincent.