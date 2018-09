Scuola Charvensod intitolata a Adelina Lucianaz

La scuola primaria di Charvensod verrà intitolata all'insegnante Adelina Lucianaz, scomparsa nel 1993 a 98 anni. La cerimonia è prevista il 12 settembre, alle 9,30, durante l'inaugurazione ufficiale dell'Anno scolastico 2018-2019. Lo hanno comunicato la Presidenza della Regione e il Comune di Charvensod.

Nata il 24 settembre 1894, Adelina Lucianaz ha ottenuto nel 1919 l'attestato di licenza della Regia Scuola Normale Promiscua di Aosta. Abilitata all'insegnamento elementare nell'ottobre dello stesso anno, ha insegnato a Valpelline dal 1920 al 1927.

Tra il 1933 e il 1934 ha ottenuto il trasferimento alla scuola elementare di Charvensod, dove ha insegnato fino al 1958.

"Anche dopo la pensione, la maîtresse Adelina ha continuato per parecchi anni a essere un punto di riferimento per gli studenti di scuola superiore, e anche per gli universitari, di Charvensod, che avevano necessità di un sostegno nel loro percorso di studi" si legge in una nota.