Regione, su Tor lavoro con Vda trailers

(ANSA) - AOSTA, 7 SET - "Come per la precedente edizione" del Tor des Geants, "la Regione presterà piena collaborazione" allo svolgimento della manifestazione, "assicurando alcuni servizi necessari" e "promuovendola sui propri canali di comunicazione". Lo rende noto l'amministrazione regionale, sottolineando che il 31 agosto la giunta ha approvato il protocollo d'intesa per la gara che partirà il 9 settembre. La Regione "potrà utilizzare il marchio" e "le parti si riservano di raggiungere un'intesa definitiva sulle materie ancora controverse", "anzitutto, la rivendicata proprietà congiunta del marchio" e "il suo utilizzo futuro". Vda trailers "esprime apprezzamento per la fattiva volontà del nuovo governo regionale che ha voluto affrontare i temi in sospeso con grande concretezza e rapidità nell'interesse dello sport e riconosce, ancora una volta, l'importante contributo che la Regione ha fornito all'organizzazione dell'evento e alla sempre maggior rilevanza che il Tor des Geants ha assunto" dall'esordio "fino all'edizione 2015".