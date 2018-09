Sci, due nuove piste a Courmayeur

Il comprensorio sciistico di Courmayeur dalla prossima stagione si arricchirà di due nuove piste all'Arp, che si affaccia sul versante sud del Monte Bianco. Sono costituite da un tratto di collegamento di circa 700 metri, classificato 'rosso', che dà accesso ad un pendio rivolto a nord dove è stata ricavata una pista nera, lunga circa 600 metri, molto impegnativa (pendenza 70%), oltre ai numerosi tracciati fuori pista già praticati in passato. "L'esposizione del pendio e la quota - si legge in una nota - garantiscono un manto nevoso di eccezionale qualità ed un ottimo innevamento sia all'inizio che in finale di stagione".

La realizzazione delle nuove piste (investimento 1,5 mln di euro) è il primo step di un progetto di sviluppo verso l'alto del comprensorio di Courmayeur, che prevede la sostituzione degli impianti di Youla e Arp in scadenza nel 2021 (costo 19 mln di euro).