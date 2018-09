Gdf, comandante generale ad Aosta

Il Comandante generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d'Armata Giorgio Toschi, ha fatto visita al Comando Regionale Valle d'Aosta delle Fiamme gialle.

Alla Caserma "Luboz" di Aosta è stato ricevuto dal Generale Giuseppe Vicanolo, Comandante interregionale dell'Italia Nord-Occidentale, e dal Generale Raffaele Ditroia, Comandante Regionale Valle d'Aosta. Dopo aver deposto una corona d'alloro alla targa commemorativa in onore del Finanziere Giovanni Eliseo Luboz, il Comandante generale ha incontrato una rappresentanza del personale in servizio, unitamente ai delegati della rappresentanza militare ed ai militari in congedo. A seguire, il Comandante Regionale ha illustrato "la situazione socio-economica del territorio" e "le principali direttrici che caratterizzano la missione istituzionale svolta dai dipendenti Reparti operativi, con particolare riferimento all'aggressione dei patrimoni appartenenti alla criminalità organizzata, alla lotta all'evasione fiscale ed alla tutela della spesa pubblica".