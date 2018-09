Aosta, ok restauro statua piazza Chanoux

La Giunta comunale di Aosta ha approvato il progetto definitivo/esecutivo del restauro del Monumento al soldato valdostano di piazza Chanoux. Progetto che ora sarà inviato alla Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali. Realizzato dallo scultore piemontese Pietro Canonica (1869-1959), eretto nel 1924 in memoria dei caduti valdostani della Prima Guerra mondiale (celebra simbolicamente le vittime di tutte le guerre), il monumento versa da alcuni anni in precarie condizioni di conservazione e necessita di un radicale intervento di restauro (per un costo di 152.000 euro, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri).

"Finalmente - commenta l'assessore al Decoro urbano, Andrea Edoardo Paron - si conclude l'iter per l'avvio del restauro del monumento di piazza Chanoux, un intervento non più differibile che permetterà ad Aosta di riappropriarsi in tutto lo splendore originario di un bene a cui tutti i cittadini sono particolarmente legati".