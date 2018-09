Cpel, ok a uso 40 mln di avanzi nel 2018

Il Cpel ha espresso parere favorevole all'unanimità alla proposta di deliberazione della Giunta regionale riguardante la cessione agli enti locali, nel corso del 2018, di spazi finanziari per 40 milioni di euro. "Un modo per dare slancio ai comuni, che potranno fare investimenti di varia natura", ha detto Speranza Girod, sindaco di Fontainemore, presidente della Unité des communes Mont-Rose e membro del comitato esecutivo del Cpel. "Tutta l'edilizia pubblica che si muoverà sarà legata all'utilizzo da parte degli enti locali dei propri avanzi di amministrazione. Possibilità che, in via informale, ci è stato detto rimarrà anche per il 2019", ha spiegato Giulio Grosjacques, sindaco di Brusson e membro del comitato esecutivo del Cpel. Il via libera è condizionato a un'integrazione: la possibilità di impiegare il denaro anche per l'"acquisto di servizi e forniture funzionali all'attività dell'ente" e per l'"affidamento di incarichi e servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi tecnici".