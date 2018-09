Incendio mezzi agricoli a St-Christophe

(ANSA) - AOSTA, 1 SET - Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi in località Senin, a Saint-Christophe, coinvolgendo delle rotoballe di fieno e anche dei mezzi agricoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Aosta che hanno messo sotto controllo le fiamme e che ora stanno bonificando l'area. Non si conoscono al momento le cause del rogo.