Evade fisco,sequestro beni 220 mila euro

Nell'ambito di un'indagine per evasione fiscale è scattato il sequestro preventivo - finalizzato alla confisca per equivalente - di 220 mila nei confronti di un imprenditore torinese, Alfredo Quazzo, di 65 anni.

La misura, disposta dal gip di Aosta su richiesta dal pm Luca Ceccanti, è stata eseguita dal Gruppo Aosta della guardia di finanza. L'indagine fa riferimento all'anno 2014 e riguarda l'omesso versamento di ritenute per 220 mila euro da parte della Ssm systems service management srl, con sede ad Aosta, società di consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica. A Quazzo sono stati sequestrati sia conti correnti sia immobili (fuori Valle). In passato era già stato processato per reati simili. Gli accertamenti sono scattati dopo una segnalazione dell'Agenzia delle entrate.