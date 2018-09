Anziani, oltre 2,7 mln per assistenza

(ANSA) - AOSTA, 31 AGO - Uno stanziamento complessivo di 2,7 milioni di euro per i servizi agli anziani è stato deciso oggi dalla Giunta regionale. Il pacchetto finanziario prevede un contributo straordinario di 1,9 milioni di euro per gli Enti gestori dei servizi in proporzione alle spese sostenute e rendicontate nel primo semestre dell'anno 2017. Inoltre, vi è anche un'assegnazione per il 2018 di 860 mila euro per la Casa di riposo G.B. Festaz.