Aereo da turismo precipita in Francia, 2 morti

L'aereo da turismo disperso sulle Alpi nella zona del Monte Miravidi si è schiantato in territorio francese e le due persone che si trovavano a bordo sono morte.

Lo hanno riferito i soccorritori d'Oltralpe alle autorità italiane, che erano state allertate per le ricerche. Il velivolo era partito dalla Germania ed era diretto a Marsiglia, ma non è mai arrivato a destinazione. Prima di scomparire aveva lanciato un Sos. All'origine del cambiamento di rotta e dell'incidente forse il maltempo.

Sono di nazionalità tedesca le due persone morte a bordo dell'aereo da turismo che si è schiantato sulle Alpi francesi. Lo ha riferito all'ANSA un portavoce della Compagnie republicaine de securité di Modane (Francia), che si sta occupando delle operazioni di recupero e degli accertamenti. "L'incidente - aggiunge - è avvenuto nell'area del Colle del Piccolo San Bernardo, a poco meno di un chilometro dal confine con l'Italia, a circa 2.000 metri di quota". "Probabilmente lo schianto si è verificato ieri sera, a causa del maltempo". Il momento esatto dell'incidente è difficile da accertare perché questo tipo di velivolo non segnala automaticamente un eventuale 'crash'. L'aereo era partito da uno scalo tedesco ed era diretto a Marsiglia, insieme a un altro velivolo che invece è arrivato a destinazione.