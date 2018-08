Marquis, su Casinò approccio costruttivo

"Leggo con stupore le parole del consigliere Cognetta, confuse e improprie sul futuro della casa da gioco e della stessa Valle d'Aosta. Cognetta non riesce a distinguere tra gli 'affari' e gli interessi generali della Valle. La gestione del dossier Casinò, come della stessa autonomia, richiedono un approccio costruttivo, sereno, non demagogico". Così Pierluigi Marquis replica su facebook alle dichiarazioni di Cognetta in merito alla gestione del casinò: "Questo significa, per ogni consigliere di maggioranza, farsi carico dei problemi della gente e della nostra comunità valdostana. Dinanzi abbiamo una possibile statalizzazione del Casinò in un contesto generale di ostilità verso le autonomie speciali" aggiunge.