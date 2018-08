Cognetta, ostaggi di Chatrian e Marquis

"Siamo ostaggi di Marquis e Chatrian e dei loro affari al Casinò?". Lo scrive su facebook il consigliere regionale Roberto Cognetta (Mouv'), che a commento di una foto dei due consiglieri al tavolo con Giulio Di Matteo, amministratore unico della casa da gioco, aggiunge: "Basta soldi al Casinò", "il governo regionale è ostaggio di queste tre persone". "Non governa più la giunta - sottolinea Cognetta - ma due consiglieri che non sono in giunta (chissà poi perché non lo sono, vista la voglia che hanno di governare!). Credo che politicamente non ci sia situazione peggiore ovvero quando due consiglieri dettano la linea al governo e il governo abbassa il capo". Così, spiega, "alla fine mi chiedo se abbia davvero senso sostenere una maggioranza dove gli interessi personali sovrastano e annullano gli interessi generali. Io comunque sono pronto a discutere ancora una volta su questi temi di persona ma senza ricatti di nessun genere. Purtroppo per i Valdostani credo che il vero cambiamento debba attendere".

"Qualche assessore - aggiunge Roberto Cognetta - continua a consigliare a qualche altro assessore di non parlare più con Cognetta perché non vuole salvare il Casinò. Niente di più falso. In realtà io non voglio buttare via altri soldi pubblici, il Casinò ne ha bruciati abbastanza e chi ne vuole buttare ancora non ha a cuore l'interesse della comunità ma solo quello di bottega e/o personale". Inoltre, prosegue, "mandare via ora Di Matteo sarebbe un vero regalo per lui. Un amministratore assennato avrebbe da tempo messo in atto tutte le procedure per mettere in sicurezza i conti e non aspettare solo la manna dal cielo. Presenti il bilancio e si assuma la responsabilità delle scelte, spesso assurde, che ha fatto e che hanno contribuito al disastro del Casinò con l'appoggio di Marquis e Chatrian".