Botte a 15enne, due di Casapound a processo

Due giovani aostani vicini al partito di estrema destra Casapound e al Blocco studentesco (il suo movimento giovanile) sono a processo davanti al giudice di pace di Aosta per lesioni. La procura contesta ad Alessandro Conti, 25 anni, e Alex Muratori (22), un'aggressione, risalente a tre anni fa, ai danni di un ragazzo di sinistra, all'epoca quindicenne.

I fatti durante la festa di San Pantaleone, a Courmayeur, la notte tra il 27 e il 28 luglio 2015. L'Assemblea studentesca valdostana (dell'area di sinistra) aveva denunciato in una nota che il quindicenne era stato preso a "calci, pugni e ginocchiate in faccia" e "strattonato". Alla base della discussione ci sarebbe stata una foto, postata su Facebook, di un volantino di Casapound bruciato. "Contestiamo completamente la dinamica dei fatti e l'esistenza di una lesione, dato che è stata certificata una cefalea con una prognosi di pochi giorni", dichiara l'avvocato Davide Sciulli, difensore di Conti (Muratore è assistito da Claudio Giorgio Rosini).