Grattacielo,'traslochi a fine settembre'

(ANSA) - AOSTA, 28 AGO - "E' ragionevole ipotizzare l'acquisizione dell'immobile da parte del Comune e il contestuale trasferimento ad Arer nel corso della terza settimana di settembre. Da quel momento l'Arer potrà avviare tutte le attività propedeutiche al trasloco degli inquilini nei nuovi alloggi". Lo rende noto il Comune di Aosta in merito all'atteso trasferimento di 52 famiglie dai due grattacieli del quartiere Cogne agli alloggi - di nuova costruzione - del 'contratto di quartiere 1', dietro al Ccs Cogne. Lo scorso 20 agosto gli inquilini avevano organizzato una protesta: "La nostra paura è che cada. Non vogliamo essere la prossima Genova". Il grattacielo più alto ha dei problemi di staticità e dovrà essere abbattuto. Oggi, nel corso di una riunione, "si è potuto appurare il rispetto del cronoprogramma in relazione alla consegna dell'immobile", sottolinea l'amministrazione.