Casinò, verso slittamento ok bilancio

Si fa sempre più probabile lo slittamento dell'approvazione del bilancio del Casinò de la Vallée di Saint-Vincent dall'assemblea del 31 agosto a quella del 14 settembre. La Regione - ha riferito nel pomeriggio di oggi, l'assessore al bilancio Stefano Aggravi - rimane ancora in attesa dei documenti finanziari del 2017, che sono in queste ore all'esame della società di revisione e del collegio sindacale.

"Visto che lo abbiamo aspettato così tanto - spiega Aggravi - il bilancio va analizzato bene, sia per il discorso del finanziamento di sei milioni sia per la continuità aziendale".

La trasmissione agli organismi di controllo è avvenuta il 17 agosto. La norma attribuisce loro 15 giorni di tempo per l'analisi e altri 15 al socio.

"Quando mi saranno dati i documenti - spiega Aggravi - nella veste di socio farò le mie valutazioni e verosimilmente andremo in seconda convocazione perché non posso presentarmi il 31 avendo ricevuto le relazioni il 30 notte, tanto per fare un esempio".