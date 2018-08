Aggredito con roncola, è fuori pericolo

E' fuori pericolo Gilberto Gros, il quarantasettenne di Fontainemore ferito alla testa con una roncola. I medici dell'ospedale Parini di Aosta hanno sciolto la prognosi, guarirà in 30 giorni. Domenica sera era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dopo aver subito un'aggressione in un alpeggio di Estoul, a Brusson. La struttura è dei fratelli di Fontainemore Patrizia e Giuseppe Girod, che lo avevano invitato a festeggiare la vittoria della loro bovina nella quinta e ultima eliminatoria estiva della Batailles des reines. In base a quanto ricostruito dai carabinieri del Norm e di Brusson, l'aggressore è un diciassettenne romeno, arrestato per tentato omicidio. Era rientrato dalla Bataille con un altro ragazzo, verosimilmente in stato di alterazione alcolica. La violenta discussione è iniziata dopo che i proprietari gli avevano chiesto di sistemare le mucche. Lavorava da maggio nell'alpeggio, con un contratto in regola firmato dalla madre che vive in Spagna. Non aveva precedenti in Italia.