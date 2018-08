Scarica sassi su alpinisti, due feriti

Colpiti da una scarica di sassi, due alpinisti (uno di Firenze e l'altro di Milano) sono rimasti feriti la scorsa notte sulla Cresta del Brouillard mentre erano diretti verso la vetta del Monte Bianco. L'incidente è avvenuto a 4.000 metri di quota. Con loro c'erano altri due compagni, rimasti illesi. Sono stati recuperati nella mattinata di oggi dal soccorso alpino valdostano e trasportati all'Ospedale Parini di Aosta. Hanno riportato traumi non gravi.



Le alte temperature di questa estate rendono ancora più insidiose alcune pareti di roccia soggette a scariche di sassi. L'appello alla massima attenzione viene lanciato oggi da Adriano Favre, direttore del Soccorso alpino valdostano, anche in relazione ad alcuni incidenti delle ultime ore. "Siamo al termine di una stagione alpinistica caratterizzata da temperature particolarmente alte, anche in quota. Questo può portare a frequenti scariche di sassi - spiega Favre - che, anche se di piccole dimensioni, possono creare problemi alle cordate". Il consiglio "è quello di pianificare bene le ascensioni e di valutare con attenzione lo stato delle pareti e del terreno in generale, e, naturalmente, di curare il proprio equipaggiamento", aggiunge il direttore del Sav.