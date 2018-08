Cortometraggio Stevanon a Venezia

(ANSA) - AOSTA, 27 AGO - Il cortometraggio Il Tratto del regista aostano Alessandro Stevanon figura tra le 15 pellicole selezionate per I Love GAI - Giovani Autori Italiani, nell'ambito della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il premio, promosso dalla Siae in collaborazione con Lightbox, è diventato uno degli eventi più importanti a sostegno del nuovo cinema italiano. Il film, prodotto da Daniele Segre e Daniele De Cicco per Redibis Film con il sostegno di Film Commission Vallée d'Aoste e del Ministero per i beni e le attività culturali con il Premio Migrarti, racconta la storia di amicizia tra Federico, un bambino che vive in una città del Nord Italia, e un vecchio artista senegalese. A un anno dall'uscita ha collezionato 10 premi, tra cui 7 come miglior film, in 50 festival in 16 diversi paesi del mondo.