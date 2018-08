Aggredito con roncola, grave 47enne

Un uomo di 47 anni, residente in Bassa Valle, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Aosta dopo essere stato ferito con una roncola. L'aggressione è avvenuta nella serata di ieri a Estoul (Brusson), al termine di una 'Bataille de Reines', un evento di scontri non cruenti tra bovine, tipico in Valle d'Aosta. Il feritore è un ragazzo di 17 anni, cittadino romeno, che è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio e che si trova ora nel centro di prima accoglienza di minori di Torino in attesa della convalida dell'arresto.



All'origine del gesto ci sarebbe - secondo quanto ricostruito dai carabinieri che indagano sull'accaduto - una divergenza tra il giovane, impiegato in un'azienda agricola di Brusson, e il suo datore di lavoro. L'aggressione è avvenuta in un alpeggio di Brusson dove si era riunito un gruppo di amici, dopo la Bataille de Reines. Rientrato dalla manifestazione, il ragazzo - secondo i militari di Brusson e del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Saint-Vincent-Chatillon - ha iniziato a infastidire i presenti, diventando sempre più aggressivo, fino a colpire in testa con una roncola un uomo di 47 anni. Il ferito, che è stato trasportato ad Aosta con l'elicottero della Protezione civile, è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.