Golf, torna il Cervino Open

Torna il grande golf ai piedi del Cervino con il quarto Cervino Open in programma dal 29 al 31 agosto, al Breuil. Gara del circuito professionistico europeo Alps Tour, l'edizione di quest'anno vedrà la partecipazione di 132 giocatori provenienti da tutto il mondo che si sfideranno per aggiudicarsi il montepremi di 40.000 euro. Sarà preceduta, martedì 28, dalla tradizionale Pro-Am alla quale prenderanno parte i rappresentanti dei circoli valdostani e personalità del panorama golfistico italiano. E' questo il secondo appuntamento golfistico di rilievo del 2018 a Cervinia dopo i Campionati Nazionali Under 14 ospitati nel mese di luglio.