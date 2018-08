Torna Commercianti in Festa ad Aosta

Sono 220 le adesioni all'edizione 2018 di Commercianti in Festa, in programma sabato 25 agosto nelle vie del centro storico di Aosta. La manifestazione è organizzata dalla Confcommercio. I commercianti che partecipano allestiranno banchi e stand all'esterno dei loro negozi per presentare i prodotti. Sono previste anche degustazioni di prodotti tipici, animazioni e musica.

Dalle 16 alle 23, inoltre, grazie al supporto della Chambre Valdotaine verrà riproposto il 'Festival degli Artisti di Strada', con esibizioni in sei 'punti spettacolo' nel centro storico. Infine, dalle 19 fino alle una verrà riproposta la Notte Rossonera, con musica dal vivo e dj in vari punti della città.

Il fine settimana sarà inaugurato questa sera dalla Festa del Viale Conte Crotti che propone musica, schiuma party, gonfiabili, street food e giochi di quartiere.