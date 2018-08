Servizio civile, 77 posti in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 24 AGO - Sono 77 i posti disponibili per giovani volontari del servizio civile in Valle d'Aosta, che saranno impiegati in 30 progetti. Alla selezione possono partecipare ragazze e ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Le esperienze proposte riguardano i settori dell'assistenza, della protezione civile, del patrimonio artistico e culturale, dell'educazione e della promozione culturale.

Le domande di partecipazione alle selezioni dovranno essere inviate direttamente agli Enti titolari del progetto entro il 28 settembre 2018. L'elenco completo dei posti disponibili sul territorio valdostano e il modulo di presentazione delle candidature sono disponibili sul sito della Regione all'indirizzo www.regione.vda.it/serviziocivile.