Enti locali, da Regione 5 mln investimenti

Consentire ai comuni valdostani di effettuare, per il 2018, operazioni di investimento da realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nonché la previsione della facoltà di compensazione degli spazi finanziari ottenuti con la prima intesa. E' quanto prevede una delibera presa in esame dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta.

In dettaglio, nel 2018 la Regione ha deciso di mettere a disposizione degli enti locali spazi finanziari per un importo massimo complessivo di 40 milioni di euro, dei quali è stato distribuito soltanto l'importo di 34 milioni 785.219,68 euro, sulla base delle richieste pervenute dai Comuni. "La deliberazione di oggi - spiega il presidente della Regione, Nicoletta Spelgatti - approva e disciplina la seconda intesa regionale, rendendo disponibile l'importo residuo di 5 milioni 214.780,32 euro oltre all'eventuale importo già attribuito e che sarà restituito dagli enti nel prossimo mese di settembre".