A fine agosto nome presidente Finaosta

E' andata deserta la prima convocazione dell'assemblea di Finaosta - la finanziaria della Regione Valle d'Aosta - che si riunirà nuovamente il 31 agosto.

In quella data - come confermato dall'assessore regionale alle finanze, Stefano Aggravi - saranno nominati il nuovo consiglio di amministrazione e il presidente, incaricati dalla Giunta come prevede la legge regionale 7/2006. Numerose le candidature pervenute, alcune anche da fuori valle.