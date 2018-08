Oltre 600 campanacci in piazza a Aosta

'Sons et sonnettes dans les Alpes' porterà in piazza Chanoux ad Aosta circa 600 campanacci per bovine e capre, messi in mostra da ventisei espositori tra valdostani e piemontesi. "E' un evento suggestivo rivolto non solo agli appassionati ma anche alle famiglie" ha sottolineato l'assessore all'Agricoltura, Elso Gerandin, nel presentare la manifestazione in calendario domenica 2 settembre. Parlando del programma ha detto: "Lo abbiamo arricchito con alcune iniziative collaterali come la fattoria didattica organizzata dall'Arev, i laboratori al Jardin alpin, le dimostrazioni in diretta sulla lavorazione del cuoio, l'intrattenimento musicale del gruppo Pitularita, il Grenier en Place e la promozione delle varie desarpe". L'iniziativa ha il sostegno della Camera di commercio perché "è una manifestazione di qualità che contribuisce all'internazionalizzazione delle nostre piccole aziende" ha puntualizzato il presidente della chambre, Nicola Rosset, ponendo l'accento sull'affluenza turistica.