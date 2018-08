Girasole, dossier grattacielo è priorità

Il trasferimento degli inquilini dei grattacieli del Quartiere Dora figura "al primo posto" delle priorità dell'assessore all'edilizia residenziale pubblica del comune di Aosta Luca Girasole. E' quanto assicura lo stesso Girasole in una nota inviata oggi in risposta alla lettera dei cittadini che sono in attesa della consegna dei nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica del Contratto di quartiere uno.

"Comprendo bene il disappunto degli inquilini dei Grattacieli, - spiega l'assessore comunale - ai quali sono stati fatti vedere i rispettivi nuovi alloggi più di un anno fa e che da allora, oltre ad una lunga attesa, hanno dovuto sopportare il disagio di vivere per così tanto tempo ancora in una struttura ormai vetusta, a volte con i cartoni per il trasloco pronti e stipati in casa per tutto questo tempo". "Quello che come Amministrazione ci sentiamo di garantire loro - ha aggiunto l'assessore - è che non passeranno un altro inverno nel grattacielo".