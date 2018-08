Cade da impalcatura, resta grave operaio

Restano gravi le condizioni di Giulio Marsala, l'operaio quarantottenne di Torino vittima nel pomeriggio di ieri, martedì 21 agosto, di un incidente sul lavoro a La Thuile. L'uomo è ricoverato, in prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta.



In base a una prima ricostruzione, è precipitato per circa tre metri dall'impalcatura di un cantiere, all'interno dell'albergo Maison de Neige. Ha riportato vari traumi, anche alla testa. Dipendente di un'impresa del torinese, stava lavorando alla ristrutturazione della struttura ricettiva, che si trova lungo la strada statale 26, nel tratto che conduce al colle del Piccolo San Bernardo.

Dopo la caduta, è stato trasportato in ospedale con l'elicottero. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri della stazione di La Thuile e i tecnici del Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Usl.