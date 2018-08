Maltrattamenti in famiglia, arrestato non risponde al gip

Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip di Aosta il sessantacinquenne dell'alta Valle arrestato venerdì 17 agosto per maltrattamenti in famiglia e abusi nei confronti della moglie e della figlia minorenne. L'interrogatorio di garanzia si è svolto stamani in tribunale. L'avvocato difensore, Valeria Fadda, ha chiesto una misura cautelare meno afflittiva al giudice Giuseppe Colazingari, che si è riservato la decisione.

Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Aosta sono partite da una segnalazione degli enti pubblici per la tutela della famiglia. Moglie e figlia si trovano in una località protetta, il pensionato al momento è in carcere a Brissogne su ordinanza del gip.