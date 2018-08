Oltre 10 mila visitatori Aymavilles

(ANSA) - AOSTA, 21 AGO - Sono stati per ora oltre 10 mila i visitatori del Castello di Aymavilles (Aosta), aperto in via straordinaria fino al 26 agosto nell'ambito della rassegna culturale Châteaux Ouverts.

Nel percorso di visita del cantiere evento vengono mostrati, tra l'altro, i risultati del restauro delle decorazioni pittoriche riconducibili alla fase abitativa ottocentesca connessa a Vittorio Cacherano Della Rocca-Challant (1778-1857), ultimo discendente diretto Challant, responsabile di una grande campagna di restauro della dimora. Divenuto di proprietà regionale nel 1970, il castello di Aymavilles è stato oggetto di lavori costati fino ad ora oltre 5 milioni di euro.