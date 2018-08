Inquilini grattacielo, 'rischio Genova'

"La nostra paura è che cada. Non vogliamo essere la prossima Genova". Dopo l'ennesimo rinvio dell'assegnazione dei nuovi alloggi del 'contratto di quartiere 1' (dietro al Ccs Cogne), hanno inscenato una protesta gli inquilini del 'grattacielo alto' del quartiere di Cogne di Aosta, palazzo di edilizia residenziale pubblica. A causa di problemi di staticità l'edificio dovrà essere abbattuto. "Con una piccola scossa di terremoto può venir giù. Perché ci tengono qui a rischiare la vita se ci sono quelle case pronte? Siamo pronti a scendere in strada", annunciano. Cantine che si allagano, infiltrazioni d'acqua negli alloggi, 'rattoppi' a tubature e murature, evidenti crepe esterne e interne alla struttura sono alcuni dei problemi evidenziati dalle circa 50 famiglie che abitano il palazzo. In un incontro avvenuto ieri, 20 agosto, "il sindaco Fulvio Centoz - spiegano gli inquilini - ci ha detto che mancano ancora un paio di certificazioni che la ditta che deve consegnare il cantiere non ha ancora fatto avere".