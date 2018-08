Lago Cogne, ipotesi canale scarico

La realizzazione di canale di scarico sulla parete ovest del lago Grand Croux, a 2.700 metri di quota, nel Comune di Cogne, per svuotare parzialmente il bacino che necessità di essere messo in sicurezza. E' la possibilità che è stata valutata durante una riunione tra gli enti del sistema di Protezione civile regionale, e i responsabili del Dipartimento nazionale della Protezione civile, dell'Esercito Italiano e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Il primo intervento è stato attivato il 16 luglio: grazie all'uso di dieci motopompe a pescaggio finora è stato possibile estrarre 85.900 metri cubi d'acqua in circa 2.700 ore di pompaggio. La creazione di un canale di scarico "è una soluzione che necessita dell'impiego di mezzi importanti, con evidenti problemi logistici per il trasporto in loco".