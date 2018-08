Di Matteo, errore negare sostegno Casinò

"E' confermata un'inversione di tendenza, la società è in ripresa sotto il profilo economico.

Sarebbe un peccato 'divino' non proseguire nel sostegno e nel rilancio". Lo ha detto all'ANSA l'avvocato Giulio Di Matteo, amministratore unico del Casinò de la Vallée di Saint-Vincent, annunciando anche che "il bilancio 2017 è stato trasmesso agli organi di controllo, che si sono impegnati a consegnare le relazioni il 27 o il 28 agosto, poi tutto sarà inviato al socio in attesa dell'assemblea convocata il 31 agosto o il 14 settembre".

"Ci sono venti destabilizzanti - ha aggiunto - e il silenzio del socio di maggioranza non contribuisce a fare chiarezza.

L'iter di predisposizione del bilancio è stato conforme alla legge. Dall'ultimo incontro con il socio è uscita una linea comune, la governance del casinò ha ribadito la necessità di sostegno finanziario e di continuità aziendale". A supporto della tesi dell'avvocato Di Matteo ci sono i risultati di agosto, che registra un +13,7% sui ricavi mentre il margine operativo lordo al 31 luglio è di positivo per 1,9 mln di euro.

"Siamo in pesante tensione finanziaria - sottolinea Di Matteo - perchè manca il sostegno del socio e quindi anche delle banche. Il momento è delicato. Non versare il contributo sarebbe un'occasione persa che porterebbe alla chiusura come è avvenuto a Campione. Ma ricordo che la situazione di Saint-Vincent nel marzo del 2017 era peggio di quella di Campione a conferma che abbiamo fatto un buon lavoro, potremmo diventare un esempio di gestione di partecipate a livello nazionale".

Sull'eventualità che la legge Madia impedisca l'erogazione del sostegno, l'avvocato Di Matteo non ha dubbi: "E' un'indicazione fuorviante, abbiamo verificato e siamo pronti a consegnare un parere pro veritate. Il finanziamento è legittimo proprio perchè rientra nell'ambito di un piano di riequilibrio finanziario della società".