Cade per 600 metri su M.Bianco, morto

Un alpinista italiano di 36 anni, Philipp Angelo, guida alpina di Bolzano è morto in un incidente in montagna avvenuto sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. L'uomo è precipitato "per circa 600 metri dal versante nord della Grandes Jorasses, mentre affrontava la parete in free solo (in solitaria e senza assicurazione, ndr)", ha spiegato all'ANSA un portavoce del Peleton de gendarmerie d'haute montagne di Chamonix (Francia). "E' precipitato verso mezzogiorno - aggiunge il portavoce della gendarmeria - e sono stati altri alpinisti ad assistere all'incidente e a contattarci". L'alpinista è caduto "da una quota compresa tra 3.600 e 3.800 metri ed è morto sul colpo".

Era impegnato nell'ascesa dello Sperone Walker (4.208 metri) dalla via Cassin, parete molto impegnativa e riservata ad alpinisti esperti. "Le cause della caduta al momento non si conoscono", aggiungono dalla gendarmeria.