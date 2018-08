Aggravi, peccato è non chiudere bilancio

"Per rubare le parole allo stesso amministratore unico" del Casinò de la Vallée, "sarebbe anche un peccato non procedere alla chiusura del Bilancio. Ma sappiamo che chi di dovere, quindi gli organi di controllo, stanno facendo le loro valutazioni". L'assessore al bilancio, Stefano Aggravi, replica così alle dichiarazioni rese all'ANSA dall'avvocato Giulio Di Matteo, secondo cui "sarebbe un peccato 'divino' non proseguire nel sostegno e nel rilancio" della casa da gioco.

"Prima di usare dei soldi pubblici il sottoscritto e questa giunta - ha sottolineato Aggravi - vogliono vederci chiaro. Poi se nel passato sono state usate delle altre prassi non è mio costume". Per questo, ha spiegato, "con le date che già sono state fissate dall'assemblea, avremo l'occasione di valutare il bilancio e quindi di prendere i provvedimenti di conseguenza. Lo ringrazio di aver dato delle indicazioni sul buon andamento di questo periodo di ferie, di cui il Casinò ha potuto beneficiare".