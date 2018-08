Crollo ponte, bandiere a mezz'asta in Vda

Bandiere a mezz'asta anche in Valle d'Aosta sabato 18 agosto in ricordo delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proclamato il lutto nazionale per il giorno in cui si terranno a Genova le esequie solenni. La Presidenza della Regione ha pertanto diramato a tutti gli enti pubblici del territorio regionale le disposizioni di esposizione a mezz'asta sugli edifici pubblici delle bandiere italiana, europea e valdostana.