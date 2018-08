Crollo ponte, cordoglio da Valle d'Aosta

Il Presidente della Regione Valle d'Aosta, Nicoletta Spelgatti, a nome anche dell'Esecutivo, esprime "profondo cordoglio" ai familiari delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. Con un telegramma inviato al Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, il Presidente Spelgatti ha inoltre voluto manifestare la vicinanza all'intera comunità ligure. La Valle d'Aosta ha inviato a Genova uomini e mezzi di soccorso.

Cordoglio è stato espresso anche dal Presidente del Consiglio regionale, Antonio Fosson, a nome dell'Assemblea valdostana, che parla di un "tragico crollo che ha duramente colpito non solo la città di Genova, ma l'intera Nazione". "Sono vicino al collega Marco Bucci, sindaco di Genova, al quale manifesto solidarietà per il drammatico fatto avvenuto, l'ultimo di una, purtroppo, lunga teoria di tragedie che negli ultimi decenni ha colpito il capoluogo ligure" scrive il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz.

Cordoglio è stato espresso anche dal gruppo del M5S in Consiglio Valle.