Ferragosto, sole e caldo in Valle d'Aosta

Sole e temperature in rialzo per il Ferragosto in Valle d'Aosta. In base alle previsioni dell'ufficio meteorologico regionale il tempo sarà buono nel tradizionale appuntamento di metà agosto. La perturbazione in transito si esaurirà martedì con "residua nuvolosità e fenomeni al mattino, in confinamento sui rilievi di frontiera estera dove si avranno ancora rovesci isolati". In salita anche lo zero termico che si attesterà tra 3.500 e 4.300 metri di quota.