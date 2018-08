Centoz, a rischio opere previste ad Aosta

Il blocco fino al 2020 dei fondi del 'Bando periferie', previsto nel decreto Milleproroghe, "mette in discussione tutte le opere di 'Aosta recupera la propria identità' che avrebbero dovuto interessare la frazione di Arpuilles, piazza Manzetti, via Lavoratori Vittime del Col du Mont e il quartiere Dora, il polo sportivo Tzambarlet, l'area Montfleury, la vasca di Excenex, l'impluvio di Gotrau, la fognatura di regione Bioula e la rete del gas delle frazioni Arpuilles ed Excenex". Lo dichiara il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, aggiungendo: "Se il Governo non dovesse modificare il provvedimento, è molto difficile ipotizzare che nel 2020 i progetti possano riprendere ed essere portati a compimento".

Secondo il primo cittadino "il contenuto del decreto è inaccettabile perché esprime la volontà di penalizzare le amministrazioni più vicine ai cittadini, già in difficoltà per i tagli operati sui trasferimenti agli Enti locali dagli Esecutivi che si sono succeduti negli ultimi 10 anni alla guida del Paese".