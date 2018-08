Vallo La Saxe, udienza a novembre

E' stata fissata l'8 novembre l'udienza preliminare seguita all'inchiesta sulla realizzazione del vallo di La Saxe, costruito in via d'urgenza nel 2014 per proteggere da una frana i villaggi di La Palud e Entreves, a Courmayeur. Chiesto il rinvio a giudizio di quattro dipendenti della Regione. Per i dirigenti Raffaele Rocco, commissario delegato per la gestione dell'emergenza, e Valerio Segor, l'accusa è di malversazione a danno dello Stato. Secondo il pm di Aosta Carlo Introvigne non hanno destinato interamente alle opere previste gli otto milioni di euro stanziati con ordinanza del capo della Protezione civile nazionale: un lavoro rappresentato come "vitale" (il by-pass della Dora di Ferret) e il cui costo avrebbe inciso per 2,8 milioni, non è stato realizzato. Segor è inoltre imputato per abuso d'ufficio per la nomina di due geometri della Regione - Ronny Salvato e Furio Saravalle - quali progettisti architettonici dei lavori; i tre sono per questo accusati di abusivo esercizio della professione.