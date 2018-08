Potenziata copertura medica a Chatillon

(ANSA) - AOSTA, 10 AGO - Un potenziamento della copertura medica territoriale della media e bassa Valle: è quanto prevede la delibera approvato oggi dalla Giunta regionale che ha rinforzato i servizi di emergenza territoriale. Fino alle fine dell'anno saranno garantiti la presenza medica sulle ventiquattro ore nella postazione di emergenza territoriale di Chatillon e l'aumento di ore di elisoccorso.

L'incremento del tetto di spesa di 83 mila, per la libera professione a favore dell'Azienda Usl da parte del personale medico dipendente, non determina un maggiore onere finanziario per la Regione - ha precisato oggi l'assessore regionale alla sanità, Chantal Certan - in quanto la maggiore spesa per la Lpa rimane all'interno del tetto massimo di spesa fissato per il personale dipendente dell'Azienda USL. "L'obiettivo, in prospettiva, è di migliorare l'intervento sanitario territoriale e i tempi di soccorso", ha spiegato ancora Certan.