Aosta, tre arresti per prostituzione minorile

La Polizia di Stato di Aosta ha arrestato tre persone accusate di aver indotto alla prostituzione alcuni minorenni.

L'attività di indagine, iniziata nel 2017 e condotta anche attraverso strumenti informatici e telematici, ha permesso di appurare l'esistenza di una 'rete di prostituzione minorile' di cui gli arrestati hanno ripetutamente approfittato pur essendo a conoscenza dell'età delle vittime.

Gli incontri venivano organizzati tramite annunci on line su siti web specializzati. A fronte delle prestazioni sessuali, i giovani erano pagati con un corrispettivo dai 50 ai 200 euro.

Le modalità di approccio e la forte probabilità di reiterazione dei reati hanno portato all'emissione delle misure cautelari, con conseguente accompagnamento in carcere dei soggetti coinvolti nella vicenda.

I tre arrestati, in base alle indagini della polizia, avevano conosciuto online i minorenni. Si tratta di adolescenti che all'epoca dei fatti avevano almeno 14 anni. Nessuno di loro era in particolare situazione di disagio sociale o familiare.

Tra i destinatari di ordinanza di custodia cautelare c'è anche chi è residente fuori dalla Valle d'Aosta. I tre arrestati non formavano un'organizzazione e forse non si conoscevano neppure. Le indagini della Squadra mobile di Aosta sono state coordinate dalla procura di Torino.