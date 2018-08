Al via bando per albero di Natale Aosta

Un manufatto artigianale, artistico, innovativo e realizzato in multi-materiale: queste le caratteristiche dell'albero di Natale che sarà posizionato nella piazza Chanoux, ad Aosta, a partire dal 22 novembre prossimo.

Per la sua ideazione e realizzazione saranno messi a disposizione 45 mila euro, previsti in un bando della Camera di commercio della Valle d'Aosta rivolto ad artisti, artigiani, ingegneri e architetti. "L'idea ci è stata proposta dalla Chambre con la quale abbiamo sempre collaborato con soddisfazione", ha spiegato la vice-sindaca di Aosta Antonella Marcoz. "Nel nostro territorio - ha sottolineato Nicola Rosset, presidente della Camera di commercio - ci sono professionalità che possono realizzare il nuovo albero di Natale di Aosta, siamo consapevoli del valore simbolico di questa opera". La procedura, avviata tramite il Mercato elettronico della Valle d'Aosta, prevede una prima fase di raccolta delle manifestazioni di interesse da inviare entro il 28 agosto.