3.500 visitatori castello Aymavilles

(ANSA) - AOSTA, 10 AGO - Nella prima settimana di apertura straordinaria sono stati 3.500 i visitatori del cantiere evento al Castello di Aymavilles. L'iniziativa, organizzata nell'ambito della rassegna Chateaux Ouverts dall'assessorato regionale all'istruzione e cultura in collaborazione con il Comune di Aymavilles, si protrarrà fino al 26 agosto. Nel percorso di visita vengono mostrati, tra l'altro, i risultati del restauro delle decorazioni pittoriche riconducibili alla fase abitativa ottocentesca connessa a Vittorio Cacherano Della Rocca-Challant (1778-1857), ultimo discendente diretto Challant, responsabile di una grande campagna di restauro della dimora.

Le visite guidate gratuite si svolgono dalle 14 alle 19, con partenza ogni 30 minuti (ultimo ingresso alle 18.30), in ordine di arrivo e fino a esaurimento dei posti. Non è prevista la prenotazione.