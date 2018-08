Vda, allerta per temporali forti

Il centro funzionale della Regione Valle d'Aosta ha diramato un'allerta gialla (ordinaria criticità, livello 1 su 3) per "temporali forti e diffusi" lungo la dorsale alpina (dalla Valgrisenche alla testa della Valtournenche) e nella valli di Champorcher, d'Ayas e del Lys.

"Situazione ordinaria" sul restante territorio, dove sono segnalati comunque temporali. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 agosto, sono attese precipitazioni moderate, localmente forti, sulle due aree. "La fase acuta dell'episodio è attesa tra le 16 e le 21", si legge nel bollettino. Saranno possibili "localizzati fenomeni di colate detritiche e di esondazione nei rivi secondari. Non si escludono frane superficiali e cadute massi". Inoltre "è emessa una segnalazione per vento forte sulle 4 aree regionali" per il "pomeriggio-sera di oggi". Lo zero termico si attesta a quota 3.700 metri, la quota neve a 3.400.

Da venerdì e almeno per tutto il fine settimana, l'ufficio meteo regionale prevede cielo sereno o comunque poco nuvoloso.