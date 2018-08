Passeur sbaglia strada, arrestato

"Ho sbagliato strada. Volevo tornare in Francia, non mi sono reso conto di aver preso il traforo sbagliato". Così, in tribunale ad Aosta, un trentenne tunisino arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina al tunnel del Gran San Bernardo, al confine con la Svizzera (paese extra-Ue, dove i controlli sono più rigidi). Per rientrare a casa a Vigny (40 chilometri da Parigi) il percorso più breve sarebbe stato in effetti attraverso il traforo del Monte Bianco. Akram Ben Dhaou è stato fermato dalla polizia ieri, mercoledì 7 agosto: a bordo della sua auto c'erano tre uomini senza documenti d'identità. Non è stato trovato in possesso di denaro.

Uno dei trasportati sarebbe suo fratello, gli altri suoi cugini, hanno dichiarato loro stessi. Il gruppo era partito da Milano. Assistito dall'avvocato Giovanni Borney, ha patteggiato un anno di reclusione e 30 mila euro di multa (pena sospesa). Il giudice monocratico Davide Paladino (pm Carlo Introvigne) ha inoltre disposto la confisca del veicolo.