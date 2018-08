Uv, stop a salvaguardia grave precedente

L'Union Valdôtaine esprime in una nota "viva preoccupazione per l'inusuale e ingiustificato rifiuto, da parte del Governo italiano, di inserire, all'interno del cosiddetto 'decreto dignità', la clausola di salvaguardia che riafferma le legittime competenze della Regione".



Secondo il movimento autonomista "poiché il decreto in questione tocca anche temi che riguardano specifiche competenze della Regione Valle d'Aosta il Senatore Lanièce ha richiesto di salvaguardale con l'inserimento di una specifica clausola. A ciò è stato opposto un netto rifiuto, senza neppure consentire di aprire la discussione".



Per l'Uv questo "crea un precedente gravissimo se si considera che in passato, i vari rappresentanti della Valle d'Aosta al Parlamento italiano, avevano sempre richiesto la riaffermazione delle competenze statutarie attraverso l'inserimento di apposite clausole di salvaguardia nei provvedimenti legislativi".

"Così come, sempre in passato, - aggiunge - varie maggioranze politiche, di diversi orientamenti, avevano previsto e accolto l'inserimento di clausole che riconoscevano il diritto delle autonomie alla salvaguardia e all'esercizio diretto della materia di loro competenza". Dopo "l'intransigente e pericoloso rifiuto opposto dal governo Conte", la Valle d'Aosta - evidenzia l'Uv - si aspetta che "i suoi rappresentanti politici, a tutti i livelli e di ogni orientamento, si esprimano in difesa dei diritti e delle competenze che i Valdostani hanno conquistato con grandi sacrifici". L'Union Valdôtaine sollecita "le varie forze politiche e le cariche istituzionali della Regione a farsi parti attive per indirizzare un fermo messaggio di protesta in difesa di diritti e competenze che sono un patrimonio dell'intero Popolo Valdostano" e "invita la Comunità Valdostana a mantenere alta l'attenzione nei confronti di atti prevaricatori, centralisti e illiberali".